В сгоревшем дачном доме в Карелии нашли труп

Пожар произошел 5 июня в поселке Юляристиоя, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.42 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района и добровольная пожарная команда "РК Гранд" привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Юляристиоя, в кооперативе "Заводской", 28. В 21.15 пожар ликвидирован.

На месте пожара было найдено тело мужчины.

Дом сгорел полностью.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.