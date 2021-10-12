В школах Карелии 58 классов перевели на дистант из-за коронавируса

Роспотребнадзор Карелии закрыл на карантин классы в 13 школах республики.

Из-за регистрации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приостановлена очная деятельность 58-ти классов в 13-ти школах республики. Об этом говорится в сообщении карельского управления Роспотребнадзора.

За минувшую неделю рост заболеваемости коронавирусом отмечен среди детей до 6 лет. Он составил 35,5%. Для сравнения рост заболеваемости среди жителей республики 50-59 лет составил 29,2%, а старше 65 лет - 18,4%. Заболеваемость среди детей до 17 лет держится на уровне прошлой недели.

Напомним, с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 68872 жителей Карелии, в том числе у 7529 детей. За сутки COVID-19 выявлен еще у 47 несовершеннолетних.