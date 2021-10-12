В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, продолжает расти

За сутки еще у 47 детей в республике выявлен COVID-19.

Если сутками ранее коронавирус обнаружили у 21 ребенка, то на 12 октября иифицированных уже 47 детей. Общее число заразившихся COVID-19 среди несовершеннолетних выросло до 7529. Такие данные приводит глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выздоровели еще 43 ребенка. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписаны 7186 детей.

Напомним, за сутки у более 270 жителей Карелии диагностирован коронавирус, зарегистрировано три смерти, выздоровели 236 пациентов.