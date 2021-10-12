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В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, продолжает расти

Новости. Общество
09:51, 12 Октября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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За сутки еще у 47 детей в республике выявлен COVID-19.

Если сутками ранее коронавирус обнаружили у 21 ребенка, то на 12 октября иифицированных уже 47 детей. Общее число заразившихся COVID-19 среди несовершеннолетних выросло до 7529. Такие данные приводит глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выздоровели еще 43 ребенка. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписаны 7186 детей.

Напомним, за сутки у более 270 жителей Карелии диагностирован коронавирус, зарегистрировано три смерти, выздоровели 236 пациентов.

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Комментарии

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комба
2021-10-12 10:01:12
Замените корону на ангину и будет как раньше. Не было катастрофы и сейчас нет.
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