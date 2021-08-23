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В школах Карелии не хватает около 300 учителей

Новости. Общество
16:07, 26 Августа 2021
фото: © Михаил Симонов / ТАСС

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На 1 августа этого года в школах республики открыта 281 вакансия учителей.

Об этом сообщил глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев на заседании регионального правительства.

Как пишут на сайте правительства, наибольшая нехватка специалистов наблюдается среди учителей математики, русского языка и литературы, иностранного языка. При этом из 232 выпускников педагогических специальностей ПетрГУ 156 человек (67%) планируют работать в образовательных организациях республики. Кроме того, в 2021 году 80% выпускников педагогических специальностей Петрозаводского педагогического колледжа придут в систему образования: 37 молодых специалиста станут учителями начальных классов, 35 — воспитателями в детских садах. Также в рамках программы «Земский учитель» в 2020–2023 годах в школы региона планируется привлечь 54 учителя.

Напомним, с 1 сентября 17 «Земских учителей» выйдут на работу в районных учреждениях образования. Они получат по миллиону рублей.

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Комментарии

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Вячеслав Тепляков
2021-08-26 16:42:22
Платить нужно как силовикам.
User
2021-08-26 16:26:07
Учитель - должна быть высокооплачиваемая профессия, а не за еду. Но у режима другие приоритеты.
David.
2021-08-26 16:23:04
Собственно, проблемы нет в принципе. Дай зарплату федерального чиновника и выстроится очередь!
Сергей
2021-08-26 16:39:50
David., хотя бы регионального и местного .
Сергей
2021-08-26 16:10:44
Кого тогда готовят карельские ВУЗы так и не понять .
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