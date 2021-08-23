В школах Карелии не хватает около 300 учителей

На 1 августа этого года в школах республики открыта 281 вакансия учителей.

Об этом сообщил глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев на заседании регионального правительства.

Как пишут на сайте правительства, наибольшая нехватка специалистов наблюдается среди учителей математики, русского языка и литературы, иностранного языка. При этом из 232 выпускников педагогических специальностей ПетрГУ 156 человек (67%) планируют работать в образовательных организациях республики. Кроме того, в 2021 году 80% выпускников педагогических специальностей Петрозаводского педагогического колледжа придут в систему образования: 37 молодых специалиста станут учителями начальных классов, 35 — воспитателями в детских садах. Также в рамках программы «Земский учитель» в 2020–2023 годах в школы региона планируется привлечь 54 учителя.

Напомним, с 1 сентября 17 «Земских учителей» выйдут на работу в районных учреждениях образования. Они получат по миллиону рублей.