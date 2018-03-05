В школах Карелии остается закрытым на карантин 21 класс

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения в целом по республике выше уровня эпидемического порога на 15%.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 6926 случаев заболеваемости ОРВИ. Превышение эпидемического порога отмечается в возрастных группах от 0 до 2 и от 3 до 6 лет - на 10,4% и 16,7% соответственно.

Среди всего населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 4,2 %, зафиксирован 281 новый случай.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 25,2%, зарегистрировано 3065 случаев, превышение отмечается в возрастной группе 3-6 лет на 9%. Среди всего населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 16,7 %.

В детских организованных коллективах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин 21 класс в 7 школах Петрозаводска (№№ 38, 37, 46, 3) и республики (в Олонецком, Муезерском и Прионежском районах) и 1 группа в детском саду поселка Деревянное Прионежского района.

При проведении мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в 1 случае выделен вирус гриппа А, в 4-х - прочие респираторные вирусы (RS-вирусы).