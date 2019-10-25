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Новости. Общество
16:08, 25 Октября 2019
фото: Движение ЭКА

В школах Карелии проведут экологический урок

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Учащихся научат жить по принципу "Ничего лишнего".

Активисты природоохранного движения ЭКА пригласили учителей Карелии присоединиться к проведению всероссийского экологического урока "Наш дом. Ничего лишнего". Его цель – познакомить школьников с тем, как обустройство дома и бытовые привычки влияют на благополучие планеты и всех ее обитателей, а также мотивировать на экологически грамотное поведение в повседневной жизни. Проект реализуется компанией ИКЕА в партнерстве с движением ЭКА.

Как рассказали экоактивисты, школьники смогут узнать, откуда в наших домах берется вода, электричество и разные предметы, как жить по принципу "ничего лишнего" и обращаться с вещами, чтобы они служили долго и не превращались в мусор. В ходе игрового задания младшие школьники увидят, какие ежедневные привычки помогают сохранить природные ресурсы, чистоту воды, воздуха и почвы. А старшеклассники исследуют преимущества рационального использования природных ресурсов и примерят на себя роль консультантов по разумному подходу, помогающих людям, которые хотят позаботиться о себе, своем доме и о планете.

Учителя могут провести урок, бесплатно скачав материалы на сайте нашдомпланета.рф. Специальной подготовки для его проведения не требуется. После регистрации педагоги получат доступ к двум комплектам материалов – для младших и для средних-старших классов. Каждый комплект включает методическое пособие и видеогид для подготовки занятия, красочную анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий и складную книжку-памятку с полезными советами. Занятие для детей также могут провести родители и волонтеры.

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Комментарии

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новый
2019-10-25 16:55:04
Заноза, всенепременно. Особенно про ужасающую правду лично проконтролирую.
zanoza
2019-10-25 16:32:00
Пусть не забудут рассказать детям как нещадно вырубаются леса в Карелии и загрязняются водоёмы фекалиями, про несанкционированные свалки. Пусть с детства привыкают к ужасающей правде жизни в родном краю.
Гость
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