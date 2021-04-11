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В школе Карелии, где отравились дети, проведена дезинфекция

Новости. Общество
08:05, 12 Апреля 2021
фото: источник - администрация Олонецкого района
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В Олонце в школе №1, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, провели дезинфекцию, сообщается на сайте администрации Олонецкого района.

Как отметили в администрации, 10 апреля в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с целью предупреждения распространения норовирусной инфекции в здании средней школы №1 с привлечением сторонней организации —Дезцентра Олонца была проведена заключительная дезинфекция.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 60 человек, из них 59 – ученики младших классов школы №1 и один взрослый – сотрудник пищеблока.

"По мнению специалистов Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека. Однако окончательные выводы еще делать рано", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Со своей стороны, Роспотребнадзор Карелии проводит эпидемиологическое расследование в школе №1 Олонца, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Зоя
2021-04-12 10:50:12
И что? Ждём следующего отравления?
карел
2021-04-12 08:56:38
Чинуш позабыли протравить .
Гость
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