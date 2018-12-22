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Новости. Общество
10:34, 22 Декабря 2018

В школе Петрозаводска родителям будущих первоклашек показали кино

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В академическом лицее на Древлянке родителям, пришедшим записать своего ребенка в первый класс, показали советский фильм "Большая перемена".

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня, в день начала приема заявлений о зачислении в первый класс, родителей будущих первоклашек 42-й школы – академического лицей пустили в теплое помещение школы уже в 7 часов утра.


фото Столицы на Онего

Всем предложили горячий чай с булочкой, рассказали, как будет проводиться запись.


фото Столицы на Онего

Ну а пока родители ждут своей очереди для подачи заявления, в актовом зале включили старое доброе кино "Большая перемена".

Родители благодарны руководству школы за такое внимание.
Напомним, что сегодня – 22 декабря стартовала запись в первые классы школ Петрозаводска, у родителей будущих первоклашек завершились дежурства на ступеньках школ.

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Комментарии

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однозначно
2018-12-22 11:45:28
Ну, за синематограф ! :)
Гость
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