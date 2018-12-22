В школе Петрозаводска родителям будущих первоклашек показали кино

В академическом лицее на Древлянке родителям, пришедшим записать своего ребенка в первый класс, показали советский фильм "Большая перемена".

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня, в день начала приема заявлений о зачислении в первый класс, родителей будущих первоклашек 42-й школы – академического лицей пустили в теплое помещение школы уже в 7 часов утра.



фото Столицы на Онего

Всем предложили горячий чай с булочкой, рассказали, как будет проводиться запись.



фото Столицы на Онего

Ну а пока родители ждут своей очереди для подачи заявления, в актовом зале включили старое доброе кино "Большая перемена".

Родители благодарны руководству школы за такое внимание.

Напомним, что сегодня – 22 декабря стартовала запись в первые классы школ Петрозаводска, у родителей будущих первоклашек завершились дежурства на ступеньках школ.