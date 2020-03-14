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В школе поселка Карелии, где установили аэраторы, дует из окон

Новости. Общество
10:52, 15 Марта 2020
фото: страница главы Карелии https://vk.com/id419407976
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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил отремонтированную школу в поселке Тукса и обнаружил, что при сильном ветре в помещениях становится холодно.

"Сегодня посетил школу в деревне Тукса, - написал Артур Парфенчиков. - Здесь учатся 107 детей. В прошлом году в школе модернизировали систему вентиляции кровли и установили специальные аэраторы, которые не позволяют влаге скапливаться, сделали косметический ремонт в столовой и практически во всех кабинетах, а также оборудовали пришкольную территорию уличными тренажерами.Кроме того, в здании реконструировали тепловой узел: установили энергоэффективную автоматику. Однако при сильным ветре в школе становится холодно, потому что окна в здании, построенном 30 лет назад, давно устарели".


фото со страницы главы Карелии https://vk.com/id419407976

Глава Карелии уверен, чтобы сохранить тепло, к проблеме надо подходить комплексно.

"Конечно, утепление наших школ мы начали с северных районов, и это правильная стратегия, я в этом уверен, - отметил Парфенчиков. - Но это не значит, что про остальные школы нужно на время забыть. Все сразу мы не сделаем. Это очевидно. Но окна в Туксинской школе будем менять. Начнем с самых холодных кабинетов. Дал поручение Министерству образования совместно с руководством школы подготовить предложения и составить смету. Кроме того, в этом году планируем заменить теплоузел в Туксинском детском саду".

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