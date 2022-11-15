В школе поселка Карелии открыли «Парту героя», за которой разрешают сидеть только отличникам

В поселке Чална Пряжинского района в местной школе торжественно окрыли «Парту героя» в память о погибшем в Афганистане бывшем учащемся.

В паблике администрация Пряжинского района опубликовано сообщение, что 18 ноября в Чалнинской средней общеобразовательной школе состоялось торжественное открытие "Парты героя" в честь выпускника школы Тимукова Сергея.

Сергей родился в посёлке Чална Пряжинского района в обычной рабочей семье. В 1978 году Сергей окончил Чалнинскую среднюю школу. Освоив профессию слесаря, остался работать в транспортном цехе Шуйско-Виданского леспромхоза. 7 апреля 1979 года Тимукова Сергея призвали в армию. В декабре 1979 года отправлен в Афганистан. 3 августа 1980 года во время боя разведывательного батальона Сергей принимал участие в штурме высоты, на которой остались тела убитых и раненые одной из рот. Батальон оказался окруженным в ущелье. При атаке Сергей получил смертельное ранение.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 января 1981 года за проявленные героизм и мужество при выполнении служебного долга рядовой Тимуков Сергей Алексеевич награждён орденом Красной Звезды посмертно.

Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества и/или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическим путем.

Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы.

Право сесть первым за парту Героя получила Мария Мюгянен, обучающаяся Чалнинской средней школы, победитель среди обучающихся 9 -10 классов Всероссийского конкурса «Большая перемена».