В школы на севере Карелии приехали преподавать учителя из Челябинской области и Тывы

В Костомукше с нового учебного года по программе «Земский учитель» начнут работать четыре педагога из разных регионов страны.

Как пишет газета «Новости Костомукши», кадровое пополнение ожидается в Пушкинской школе (учитель русского языка и литературы), гимназии (учитель математики) и школе № 3 (учитель математики и учитель русского языка и литературы).

С педагогами заключены договоры на 5 лет. Учителям администрация Костомукши предоставит муниципальное жилье, также они смогут получить единовременную выплату — по одному миллиону рублей каждый.

Работать в Костомукшу приехали педагоги из Санкт-Петербурга, Челябинской области, Республики Тыва, а также из самой Карелии.

Как стало известно ранее, всего в Карелии 17 победителей программы «Земский учитель» получат по миллиону рублей.