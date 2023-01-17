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В Швеции не подтвердили версию сбежавшей в Карелию семьи латышей

Новости. Общество
06:40, 09 Февраля 2023
фото: Максим Берштейн

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Проблемы с органами опеки возникли у многодетной семьи, эмигрировавшей из Евросоюза, не из-за русофобии.

Об этом свидетельствуют документы шведского суда.  Проблемы в семье граждан Латвии и Швеции, которые 17 января на границе России и Финляндии возле города Костомукша семья попросили политического убежища, начались не весной 2022 года, а на пару лет раньше. Их выявили и зафиксировали социальные службы.

Ранее семья беженцев, уже получившая в России статус вынужденных переселенцев, рассказывала, что причиной их побега стала возникшая с началом СВО русофобия в Швеции и странах Балтии: опека якобы обещала отобрать детей потому, что в семье говорят на русском и смотрят русское телевидение. А свой побег в Костомукшу, похожий на сцену из голливудского боевика, они объясняли тем, что уже на следующий день должен был состояться суд, результатом которого могло стать изъятие детей.

Согласно судебному вердикту, детей действительно должны были временно забрать из семьи.

По словам детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, если бы похожие проблемы у семьи возникли в России, ни о каком изъятии детей речи бы не шло. В этом принципиальная разница подходов европейских социальных служб и их российских коллег.

Подробнее читайте в материале «МК в Карелии».

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