В Следкоме Карелии сообщили подробности пожара, где сгорел мужчина

На пожаре в Костомукше 29 апреля нашли тело мужчины и сгоревшую собаку.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в 16.42 на ул. Пионерской, 1 в Костомукше. Было обнаружено тело мужчины. В СМИ писали, что вместе с хоязином сгорела собака.

В Следкоме Карелии рассказали, что сгорел 65-летний хозяин квартиры. Причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с электроприборами. По предварительным данным причиной смерти стало отравление продуктами горения.

В настоящее время проводится доследственная проверк.