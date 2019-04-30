В Следкоме Карелии сообщили подробности пожара, где сгорел мужчина

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На пожаре в Костомукше 29 апреля нашли тело мужчины и сгоревшую собаку.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в 16.42 на ул. Пионерской, 1 в Костомукше. Было обнаружено тело мужчины. В СМИ писали, что вместе с хоязином сгорела собака.
В Следкоме Карелии рассказали, что сгорел 65-летний хозяин квартиры. Причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с электроприборами. По предварительным данным причиной смерти стало отравление продуктами горения.
В настоящее время проводится доследственная проверк.
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