На пожаре в Карелии нашли тело мужчины и сгоревшую собаку

Пожар произошел в Костомукше 29 апреля, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.42 пожарно-спасательные подразделения Костомукши привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Пионерской, 1. В 17.30 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 9 кв м.

Спасено 4 человека – выведены на свежий воздух.

По информации издания "Новости Костомукши", погиб хозяин квартиры, а также его собака.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.