На пожаре в Карелии нашли тело мужчины и сгоревшую собаку

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Пожар произошел в Костомукше 29 апреля, сообщили в МЧС Карелии.
В 16.42 пожарно-спасательные подразделения Костомукши привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Пионерской, 1. В 17.30 пожар ликвидирован.
Площадь повреждения составила 9 кв м.
Спасено 4 человека – выведены на свежий воздух.
По информации издания "Новости Костомукши", погиб хозяин квартиры, а также его собака.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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