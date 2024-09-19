В Следкоме рассказали, как идет расследование дела об избиении пенсионера в центре Петрозаводска

В Петрозаводске прошел прием граждан.

В Следкоме Карелии рассказали о приеме граждан, который провели в Петрозаводск глава городского отдела Ростислав Гузунов с первым замом Олегом Лукашевичем.

Отвечая на вопрос о ходе расследования резонансного дела об избиении на площади Гагарина пожилого водителя, руководители отметили, что по нему собрана достаточная доказательная база. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленник сейчас находится под домашним арестом.

Напомним, вопиющий случай произошел 27 августа на площади Гагарина. Тогда 43-летний гражданин Азербайджана, житель Петрозаводска, недовольный маневром другого водителя, забрался к нему в машину и несколько раз ударил по голове.