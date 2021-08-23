Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

В Смоленске открылась художественная выставка, посвященная Карелии

Новости. Культура
17:00, 25 Августа 2021
фото: © «Рабочий путь»

Новости партнеров

Работы участников всероссийского пленэра, проходившего в Приладожье, были представлены в смоленском Доме художника.

 В Смоленске открылась выставка «Край камней и озер», где представлены работы участников II Всероссийского пленэра «А зори здесь…», проходившего в Карелии в июле этого года. Об этом пишет смоленское издание Рабочий путь.

Десять художников из средней полосы России путешествовали по северному Приладожью, изучая архитектуру и ландшафты Сортавалы и ее окрестностей.

Художники запечатлели в своих работах природные памятники Карелии: гору Паасо, залив Ляппяярви, остров Валаам, горный парк «Рускеала». Впечатлили участников пленэра и Рускеальские водопады, где снимались сцены фильма «А зори здесь тихие…».

«Творческие работы участников пленэра отличаются широким разнообразием подходов в восприятии, использования художественных техник и приемов: масло, акварель, пастель, карандаш, линер, фломастер… Карельская природа вдохновила художников на создание большого количества живописных и графических произведений, где проявились индивидуальность и оригинальность авторов из Смоленска и Москвы» — пишет издание.

Педагогам — участникам пленэра — данный проект, осуществленный благодаря сотрудничеству региональных отделений Международного союза педагогов-художников Республики Карелии и Смоленской области, дал возможность получить дополнительный опыт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»