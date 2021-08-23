В Смоленске открылась художественная выставка, посвященная Карелии

Работы участников всероссийского пленэра, проходившего в Приладожье, были представлены в смоленском Доме художника.

В Смоленске открылась выставка «Край камней и озер», где представлены работы участников II Всероссийского пленэра «А зори здесь…», проходившего в Карелии в июле этого года. Об этом пишет смоленское издание Рабочий путь.

Десять художников из средней полосы России путешествовали по северному Приладожью, изучая архитектуру и ландшафты Сортавалы и ее окрестностей.

Художники запечатлели в своих работах природные памятники Карелии: гору Паасо, залив Ляппяярви, остров Валаам, горный парк «Рускеала». Впечатлили участников пленэра и Рускеальские водопады, где снимались сцены фильма «А зори здесь тихие…».

«Творческие работы участников пленэра отличаются широким разнообразием подходов в восприятии, использования художественных техник и приемов: масло, акварель, пастель, карандаш, линер, фломастер… Карельская природа вдохновила художников на создание большого количества живописных и графических произведений, где проявились индивидуальность и оригинальность авторов из Смоленска и Москвы» — пишет издание.

Педагогам — участникам пленэра — данный проект, осуществленный благодаря сотрудничеству региональных отделений Международного союза педагогов-художников Республики Карелии и Смоленской области, дал возможность получить дополнительный опыт.