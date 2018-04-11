"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно

Ученые КарНЦ РАН работают над составлением словаря топонимов. Предполагается, что благодаря такому словарю ошибок на дорожных указателях в Карелии станет меньше.

Как рассказала младший научный сотрудник Института языка, литературы и истории КарНЦ Екатерина Захарова, выступая в среду на заседании Совета при главе РК по русскому языку, дорожные службы, которым ученые указывают на ошибки в написании географических объектов, их "не слышат". Поэтому было принято решение составить словарь топонимов.

"Мы пошли таким путем: чем бороться с дорожными службами, которые нас не слышат, ссылаются на многочисленные списки и реестры, а в этих реестрах куча ошибок, мы решили создать свой словарь с объяснением, с привлечением максимального количества источников, документальных, картографических, чтобы нам было на что ссылаться", - сказала Екатерина Захарова.

Предполагается, что в новый словарь войдет не менее трех тысяч слов.

"Названий много, 3 тысячи - это не предел, у нас в топонимической картотеке 300 тысяч названий. Но хотя бы основные названия населенных пунктов, названия озер, туристических объектов надо дать", - отметила она.

Помимо правильного написания топонимов в словаре будет указано, где ставить ударение.

"Допустим, "Словарь гидрографических объектов России и других стран-членов СНГ" дает нам Сямозеро с ударением на второй слог – СямОзеро. Что мы все и слышали из федеральных СМИ. Как с этим бороться? Нам надо доказать, что ударение падает на первый слог. Мы должны в словаре это обосновать", - отметила Екатерина Захарова.

Заведующая кафедрой русского языка ПетрГУ Наталья Патроева предложила также указывать, склоняется ли слово:

"Хорошо бы в этот словарь внести момент склоняемости, потому что много вопросов возникает по поводу слов "Лахденпохья", "Сортавала", давно освоенных русским языком топонимов".

Артур Парфенчиков в связи с этим поинтересовался: "Как правильно говорить: еду в Сортавала или в Сортавалу?"

Ученые в один голос заявили: "В Сортавалу".

Глава Карелии предложил донести эту информацию до местных жителей, поскольку этот вопрос традиционно вызывает споры.

"Мы уже писали, наш институт писал, и в газетах, и интервью брали у Ирмы Ивановны, и отрытое письмо мы писали. Другое дело, что жители не хотят принимать наш ответ, им не нравится", - констатировала Захарова.