В Сортавале начались работы по созданию реплики исторического дома

Новости по теме
Загрузка...
Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на официальной странице в соцсети.
В Сортавале начались работы по созданию реплики утраченного дома Берга, долгое время являвшегося одним из доминантных в панораме исторического центра города.
Помимо реконструкции и реставрации сохранившихся зданий, будет максимально восстановлен исторический облик одного из красивейших малых городов России.
"В настоящее время в рамках выделенного на текущий год финансирования из регионального бюджета, осуществляются работы по подготовке всех необходимых материалов для придания городу Сортавала федерального статуса исторического поселения", - отметил Парфенчиков.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.05.2019, 11:36
07.05.2019, 13:52
04.05.2019, 10:52
06.05.2019, 12:45
08.05.2019, 07:25
Аналитика
08.05.2019 15:01
Капитал
Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.
07.05.2019 10:53
06.05.2019 10:45
06.05.2019 09:54
06.05.2019 09:31
Чтиво
08.05.2019 12:28
Личное мнение
Памяти о погибших не нужны салюты и марширующие дети в военной форме.
07.05.2019 13:49
30.04.2019 14:26
30.04.2019 10:37
Медиа
09.05.2019 15:12
Комментарии