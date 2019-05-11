В Сортавале начались работы по созданию реплики исторического дома

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на официальной странице в соцсети.

В Сортавале начались работы по созданию реплики утраченного дома Берга, долгое время являвшегося одним из доминантных в панораме исторического центра города.

Помимо реконструкции и реставрации сохранившихся зданий, будет максимально восстановлен исторический облик одного из красивейших малых городов России.

"В настоящее время в рамках выделенного на текущий год финансирования из регионального бюджета, осуществляются работы по подготовке всех необходимых материалов для придания городу Сортавала федерального статуса исторического поселения", - отметил Парфенчиков.