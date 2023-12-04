В Сортавале осветят историческое здание социально-культурного молодежного центра

В городе уже подсвечены несколько объектов.

Начинаются работы по художественному освещению фасада исторического здания Социально-культурного молодежного центра, сообщили в паблике Сортавальского района.



«Сегодня у нас уже подсвечены несколько объектов — здание бывшей типографии, «Дом со шпирицем» на углу площади Кирова и улицы Комсомольской, библиотека на улице Гагарина, здание районной администрации, Никольский храм, здание Сбербанка», — рассказали в группе.



В сообществе отметили, что здание банка на улице Вяйнемяйнена подсвечено силами собственника. Кроме того, совместно с владельцами здания почты на Карельской решается вопрос о подсветке. Подготовительные работы там уже провели, питание вывели на фасад, осталось лишь установить саму подсветку.



«Все работы ведутся в рамках проекта «Туристический код центра города Сортавала», добавили в источнике.