В Сортавале появится сквер памяти создателя "Рускеалы" Александра Артемьева

Администрация Сортавальского городского поселения поддерживает идею увековечения памяти Артемьева Александра Борисовича о создании в его честь сквера.

Сквер памяти создателя горного парка "Рускеала" появится в Сортавале недалеко от дома №22 по ул. Октябрьской, с правой стороны перед железнодорожным переездом, сообщается в паблике администрации Сортавальского района.

В настоящее время силами ООО "Колмас Карелия" заканчивается разработка проекта, которая предусматривает благоустройство пешеходной зоны, замену тротуарного покрытия, озеленение и установка светильников. Работы будут произведены ООО "Колмас Карелия" при содействии администрации Сортавальского городского поселения.

Напомним, основатель и бессменный руководитель Горного парка "Рускеала" Александр Артемьев умер от коронавируса 12 октября. Он проходил лечение от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.