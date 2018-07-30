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Новости. Общество
14:29, 30 Июля 2018

В Сортавале прошел митинг против повышения пенсионного возраста

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Митинг против пенсионной реформы в Сортавале собрал около сотни горожан.

Митинг в парке культуры и отдыха организовало в минувшее воскресенье районное отделение КПРФ. На протестную акцию собралось 100 человек.

Участники митинга приняли резолюцию, схожую с той, что днем ранее приняли участники протестной акции в Петрозаводска – выступили против повышения пенсионного возраста, выразили вотум народного недоверия партии "Единая Россия", президенту Путину и потребовали отставки правительства Медведева и роспуска Госдумы.

Кроме того, митингующие в Сортавале выразили вотум недоверия главе Карелии Артуру Парфенчикову.

"Выражаем также недоверие главе Республики Карелия Парфенчикову, который не проронил ни слова с момента обнародования проекта реформы. Расцениваем это как молчаливое согласие на грабеж жителей Карелии. Нам не нужны такие молчуны, не способные защищать социальные права граждан", - говорится в резолюции.

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