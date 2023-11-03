В Сортавале простились с погибшим воином СВО

В субботу, 4 ноября, прошла траурная церемония прощания с Данилой Васильевичем Натчуком.

Как сообщили в официальном сообществе властей Сортавальского района, 4 ноября в райцентре прошла траурная церемония прощания с Данилой Васильевичем Натчуком, участником специальной военной операции, погибшем при исполнении воинского долга.



Церемония прощания состоялась в городском траурном зале.

У гроба с телом погибшего воина встал почетный воинский караул.



«Отдать дань памяти герою пришли его друзья и близкие, представители общественных организаций, в том числе — КРОО ветеранов десантных войск и локальных войн, совета ветеранов, администрации Сортавальского района, воинской части, где служил погибший, сортавальцы, многие из которых были лично знакомы с Натчуком.



Гвардии матрос Данила Натчук служил на тяжелом атомном ракетном крейсере ВМФ РФ «Пётр Великий». В начале специальной военной операции он отправился в зону боевых действий в составе мотострелкового подразделения. Погиб 22 сентября 2022 года.



Гвардии матрос Натчук награжден орденом Мужества посмертно. Данилу Васильевича Натчука захоронили на городском кладбище.