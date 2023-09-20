В Сортавале ребенок попал под колеса легковушки

Водитель резко затормозил, но наезда избежать не удалось.
О дорожной аварии с участием ребенка рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в Сортавале 21 сентября, около 15.40, у дома №3 по улице Ленина. Там легковоой автомобиль наехал на ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте.
Водитель автомобиля Toyota экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.
В результате ДТП травмы получила 8-летняя девочка. Ее госпитализировали в больницу, уточнили в ГИБДД.
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