В Сортавале ребенок попал под колеса легковушки

Водитель резко затормозил, но наезда избежать не удалось.

О дорожной аварии с участием ребенка рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в Сортавале 21 сентября, около 15.40, у дома №3 по улице Ленина. Там легковоой автомобиль наехал на ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте.

Водитель автомобиля Toyota экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

В результате ДТП травмы получила 8-летняя девочка. Ее госпитализировали в больницу, уточнили в ГИБДД.