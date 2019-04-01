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Новости. Общество
10:46, 01 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Георгий Копытин

В Сортавале родителям пришлось заплатить за детей-драчунов

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Сортавальский городской суд обязал родителей несовершеннолетних детей, избивших сверстника, компенсировать моральный вред, сообщает прокуратура Карелии.

Суд рассмотрел иск местной жительницы в интересах ее несовершеннолетнего сына о взыскании с родителей двух малолетних детей компенсации морального вреда, причиненного здоровью. В ходе судебного разбирательства было установлено, что дети ответчиков избили ребенка истицы.

Прокурор, принимавший участие в рассмотрении гражданского дела, дал заключение о необходимости удовлетворения заявленных истицей требований, поскольку причинение малолетними детьми телесных повреждений ее сыну стало возможно вследствие ненадлежащего контроля за ними со стороны родителей.

Суд согласился с позицией прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетнего в счет компенсации морального вреда с каждого из ответчиков по 15 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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