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"В Сортавале воцарилось безвластие, в городе нет руководителя"

Новости. Общество
12:58, 22 Июня 2020
фото: © Администрация Сортавальского городского поселения
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Глава горсовета Сортавалы Владимир Головченко объяснил, почему депутаты собираются назначить временного и.о. главы города вместо Сергея Крупина.

Сегодня в Сортавале должна состояться внеочередная сессия городского совета, на которую вынесен вопрос о назначении временного  и.о. руководителя муниципального образования при действующем главе города. Комментируя ситуацию нашему изданию, находившийся на больничном глава Сортавалы Сергей Крупин назвал созыв сессии "попыткой захвата власти".

При этом, председатель горсовета Владимир Головченко считает, что назначение исполняющего обязанности – это необходимая мера, поскольку в городе, по его словам, воцарилось безвластие.

"Выходя на больничный, глава города не определил, кто его будет заменять. Согласно ст.21.п.7 Устава Сортавальского городского поселения, в случае отсутствия главы города его заменяет первый заместитель, а если и его нет, то просто заместитель. Во время больничного Сергея Крупина его первый зам находится в отпуске, а просто зам – сначала в отпуске, а потом тоже на больничном. То есть в городе фактически нет руководителя, Крупин не оставил ничего", – пояснил Владимир Головченко.

По словам председателя горсовета, если окажется, что Сергей Крупин сегодня вышел с больничного и приступил к своим обязанностям, о чем будет документальное подтверждение, вопрос о назначении и.о. будет снят с повестки дня.

Кроме этого, депутаты Сортавалы на сегодняшней сессии собираются рассмотреть вопрос о назначении выборов главы города на 13 сентября, а также обсудить текущие городские проблемы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-22 13:30:26
А кто создал такую ситуацию? Вот пусть теперь любуются на своё "детище".
новый
2020-06-22 13:15:27
Работать некому - все на больничном или в отпуске. Гнать в шею таких чинуш.
миша
2020-06-22 14:44:44
новый, а чего про самобытность ничего не пишешь?
кир
2020-06-22 13:14:06
Переименовать город в старое название Сердоболь и всё наладится. :)
миша
2020-06-22 14:45:37
кир, тогда он потеряет самобытность, которую ты так любишь.
Mikko Merimies
2020-06-22 13:17:30
кир, тогда уж в Sordavala
кир
2020-06-22 14:39:48
Mikko Merimies, это"власть черта". Не надо разыгрывать национальную карту.
Сеня
2020-06-22 13:01:41
надо Фукса поставить, пусть мастер класс покажет. А то только языком молоть
новый
2020-06-22 13:39:30
Сеня, агрикалчнутая шелупонь там не сможет. Они даже на улицу выходить боятся - из окна фотографируют и в интернетики фоточки выкладывают. Почитывают, пописывают всякую ерунду. На что живут - непонятно. Эталоны бесполезности для общества.
Mikko Merimies
2020-06-22 13:11:41
Сеня, Вы о каком?
Сеня
2020-06-22 13:19:47
Mikko Merimies, который на Губдейли умничает, либерал до мозга костей. Типа театральный критик.... в общем никто, НИКАКЕР
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