В Сортавальской больнице Карелии выходили женщину, которая поступила к ним с перерезанным горлом

В Сортавальской больнице спасли жизнь женщине, которой сожитель перерезал горло и бросил умирать.

В паблике Сортавальской больницы сообщается, что в начале мая совместными усилиями бригады врачей больницы и торакального хирурга Республиканской больницы им. В. А. Баранова была спасена жизнь пациентки с серьёзным ранением шеи.

«Вчера, 28 июня, после прохождения всех этапов послеоперационного восстановления пациентка с выздоровлением была выписана домой», — сообщили в больнице.

Пол признанию главного врача Сортавальской ЦРБ, хирурга-онколога Александра Романова, хирургия — это одна из самых трудоемких, сложных и ответственных областей медицины. В стенах Сортавальской ЦРБ выполняется примерно 300 операций в год. Большинство из них — экстренные, когда речь идет о спасении жизни.

Напомним, ранним утром 11 мая в реанимационное отделение Сортавальской больницы была госпитализирована пациентка с криминальной травмой. Проникающее ранение шеи и повреждение ротоглотки поставило жизнь пациентки под угрозу. Требовалась срочная операция с привлечением врача-хирурга более узкой специализации. В экстренном порядке совместными усилиями бригады хирургов была проведена успешная операция по спасению жизни пациентки.

Сотрудники следственного отдела сортавальской полиции начали проверку по факту произошедшего и установили, что пострадавшей является жительница Сортавалы 1981 года рождения.

Предположительно, травму она могла получить от своего знакомого. Личность предполагаемого виновника преступления установлена, ведутся его поиски.