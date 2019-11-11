В Сортавальском районе и в Лахденпохье энергетики закончили подготовку ЛЭП к зиме

В Приладожье АО "Прионежская сетевая компания" хозяйственным способом отремонтировала 12 линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ.

Как пояснили в АО "ПСК" в рамках "Ремонтной программы на 2019 год" в Сортавальском районе (город Сортавала, поселки Вярсиля и Хелюля) было отремонтировано 7 ЛЭП. На них заменили 62 опоры и смонтировали 1,2 км нового провода.

В соседней с Сортавалой Лахденпохье сотрудники "Прионежской сетевой компании" вели работы на 5 линиях электропередачи. Здесь на них установили 68 новых опор и произвели замену более 1 км провода.

"Данные ремонты значительно повысят надежность энергоснабжения потребителей в карельском Приладожье и снизят аварийность на линиях в случае непогоды", - подчеркнули в компании.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.