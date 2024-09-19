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В соседнем с Карелией регионе бобры облюбовали новое место

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фото: © Каждой твари по паре / Павел Глазков / VK

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Бобры поселились на Елагином острове.

Павел Глазков, автор блога «Каждой твари по паре», рассказал, что бобры поселились на Елагином острове. Их присутствие выдают свежие следы зубов на деревьях.

Эти животные, как правило, ведут ночной образ жизни, но иногда их можно заметить и днем. Весной одного бобра уже видели в парке. Поскольку бобры предпочитают жить парами, вполне возможно, что на острове поселилась небольшая семейка.

Важно помнить, что бобры — дикие животные. При встрече с ними лучше держаться на расстоянии и не пытаться их потревожить. В случае опасности бобр может защищаться.

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