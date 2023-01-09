В соседнем с Карелией регионе большая новогодняя ель упала на прохожих (ВИДЕО)

Случайные прохожие получили травмы в результате падения ели у железнодорожного вокзала в Мурманске.

Следственное управление СКР по региону сообщает, что прохожие получили в результате инцидента травмы. Об этом пишет «Интерфакс Туризм».

«В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, новогодняя елка упала в понедельник утром во время порыва сильного ветра.

Согласно данным Мурманского гидрометцентра, в понедельник на северо-западе региона и в Мурманске сильный ветер, в порывах его скорость достигает 22 м/с, на побережье Баренцева моря — 27 м/с.

Видео появилось в местном паблике «City51 | Новости Мурманска и области».