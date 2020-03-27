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В соседнем с Карелией регионе ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:37, 05 Апреля 2020
фото: © Информационный центр НАК
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На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Ночью 4 апреля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. При попытке его задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

Личность преступника установлена. По данным органов безопасности, он являлся приверженцем запрещенной в России террористической организации. 

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

Следственные действия продолжаются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-04-05 16:12:35
Опять грибов наелись.
Вася
2020-04-05 15:45:55
Во первых граница закрыта,а во вторых Мурманск,и теракт,а почему не Ладва Ветка?
кир
2020-04-05 15:45:31
Чей холоп будет? Такие толерантные, что противно. :)
Гость
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