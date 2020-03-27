В соседнем с Карелией регионе ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт (ФОТО)

На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Ночью 4 апреля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. При попытке его задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Личность преступника установлена. По данным органов безопасности, он являлся приверженцем запрещенной в России террористической организации.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.
Следственные действия продолжаются.
Комментарии