В соседнем с Карелией регионе спасатели подняли из-под воды автомобиль с двумя трупами (ФОТО)

Мужчина и женщина уехали отдыхать на карьер, но спустя 3 дня на берегу нашли лишь следы съезда машины в воду.

Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области, сотрудникам поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург поступила информация о пропаже двух человек. Мужчина и женщина 12 сентября уехали отдыхать на карьер в район поселка Старая Малукса и с тех пор не выходили на связь.

Прибывшие 15 сентября на место спасатели обнаружили на одном из берегов карьера следы съезда автомобиля в воду. К спасательным работам пришлось привлекать водолазов.

Автомобиль был обнаружен под водой и поднят на поверхность — в нем находились тела погибших, которые были переданы сотрудникам полиции.