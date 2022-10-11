В соседнем с Карелией регионе три дня будут греметь взрывы

По причине взрывных работ полностью перекроют одну из трасс в Мурманской области, сообщили в правительстве Карелии.

Начиная с 31 октября и по 2 ноября, ежедневно, с 10.00 до 12.00 на участке реконструкции дороги «Подъезд к Североморску» будут работать взрывники.



Речь идет об отрезке дороги с 14 по 19 километр − от перекрестка с Транспортной улицей до пересечения с проспектом Героев-Североморцев.



По этой причине в указанное время дорога будет полностью перекрыта.



Объезд предусмотрен по территории Мурманска. Водителей просят учитывать эту информацию.