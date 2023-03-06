В соцсети восхитились сотрудником ДПС Петрозаводска, который помог женщине перейти дорогу (ВИДЕО)

«Все так должны поступать, неважно кто ты, сотрудник ДПС, или депутат, например», - считают пользователи соцсети.
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» в социальной сети «ВКонтакте» активно обсуждают поступок полицейского, который помог пожилой женщине перейти дорогу.
«Это просто по человечески. Все так должны поступать, неважно кто ты, сотрудник ДПС, или депутат, например», - написала Светлана Корнева.
«Как страшно жить в мире, в котором элементарные моменты воспитания восхваляют,будто это какое-то достижение, это грустно, печально и досадно, ребят», - посетовала Нина Яралиева.
«Побольше бы таких сотрудников», - считает Катя Федосова.
«Молодец, сотрудник ДПС!» - написала Валентина Тайбакова.
«Это круто», - поделилась Наталья Антуфьева.
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