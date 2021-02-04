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В соцсетях стало больше мата после его запрета

Новости. Общество
21:05, 05 Февраля 2021
фото: © mikegi/pixabay
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В первые дни февраля, когда соцсети обязали удалять нецензурные выражения, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше.

После вступления в силу поправок, направленных против нецензурной брани в социальных сетях, подобных публикаций в интернете не стало меньше, свидетельствуют подсчеты "Медиалогии" по просьбе РБК. 1–2 февраля 2021 года в сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики.

Это цифры корректно сравнивать с данными за 3–4 февраля 2020 года, которые также были буднями (в выходные активность пользователей соцсетей традиционно выше), отмечает "Медиалогия". В первые два рабочих дня прошлого года в тех же самых соцсетях были зафиксированы лишь 426,5 тыс. нецензурных выражений.

В феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Они обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань. Выявлять такой контент они должны сами с помощью мониторинга. Вести его должны лишь платформы, утвержденные Роскомнадзором: для этого ведомство создаст реестр, в который попадут сайты, на которых пользователи создают персональные страницы и обмениваются сообщениями и которые в сутки посещают более 500 тыс. человек, находящихся в России.

За неделю до вступления поправок в силу, 25–26 января 2021 года, "Медиалогия" насчитала 631,3 тыс. публикаций с нецензурной лексикой в соцсетях.

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