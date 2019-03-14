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Новости. Политика
15:42, 14 Марта 2019
фото: ЗС РК

Инициативу карельских парламентариев поддержали в Совете Федерации

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В Совете Федерации поддержали инициативу карельских парламентариев, направленную на сохранение объектов культурного наследия.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал законодательную инициативу депутатов Законодательного собрания Карелии, направленную на сохранение объектов культурного наследия. Проект федерального закона 12 марта на заседании комитета представил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

В частности, в статью 1110 Земельного кодекса РФ о подготовке схемы расположения земельного участка карельские парламентарии предлагают добавить норму об обязательном согласовании такой схемы с органом власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.

Отсутствие такого согласования со стороны уполномоченного органа станет основанием для отказа в утверждении схемы, соответственно, выделения земельного участка.

По мнению сенатора Игоря Зубарева, инициатива карельских парламентариев позволит исключить возможность предоставления гражданам и юридическим лицам тех земельных участков, которые находятся в границах зон охраны объектов культурного наследия. В противном случае это может привести к тому, что на выделенном участке может быть обнаружена историческая кладка или иные объекты культурно-исторической ценности, что поставит под угрозу их сохранение, и в то же время не позволит на этом участке построить планируемые объекты. 

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