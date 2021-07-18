В Совфеде предложили давать привившимся от коронавируса два выходных

Член Совфеда Татьяна Кусайко предложила давать привившимся от COVID-19 два дополнительных выходных.

Тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила РИА Новости сенатор Татьяна Кусайко.

«Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать», — разъяснила парламентарий.

Она отметила, что после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры. «Конечно, в таком случае лучше побыть дома», — считает Кусайко.

Также сенатор назвала важным высказанное ранее предложение предусмотреть пособие за вакцинацию для пенсионеров. При этом она отметила, что сначала надо изучить возможности бюджета.