В совхозе "Толвуйский" планируют построить комплекс на 1200 коров

Годовой объем производства молока предполагается на уровне 9 тысяч тонн, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимир Лабинов обсудил с директором ОАО "Совхоз "Толвуйский" Евгением Сергиенко и представителями проектной организации возможность реализации ранее разработанного проекта по строительству животноводческого комплекса на 1200 дойных коров с годовым объемом производства молока 9 тысяч тонн.



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По мнению Владимира Лабинова, строительство комплекса возможно с привлечением кредитных ресурсов на инвестиционные цели и государственной поддержки.