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В спортшколе Петрозаводска обновили зал борьбы

Новости. Спорт
18:20, 02 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Зал борьбы в спортивной школе Олимпийского резерва №5 оборудовали настенными протекторами.

При поддержке благотворительного фонда «Северный духовный путь» организации, выступившей инициатором реконструкции здания школы, был обновлен зал борьбы, помещения душевых и раздевалок, отремонтирован санузел гостиницы. На днях завершились работы по оборудованию залов настенными протекторами. Их установили на первом и втором этаже, сообщили в администрации города.

По словам директора спортивной школы Антона Годинова, руководитель благотворительного фонда "Северный духовный путь", президент Карельской федерации самбо Александр Лысенковский участвует в реализации постоянно действующего проекта "Карельская школа самбо".

"Спортивная школа №5 выражает огромную благодарность Александру Александровичу за благотворительную помощь, направленную на модернизацию учреждения, и личный вклад в развитие самбо в Карелии и Петрозаводске, - отмечает Антон Годинов.

В мэрии напомнили, спортивная школа Олимпийского резерва №5 реализует программы спортивной подготовки по семи видам единоборств: бокс, дзюдо, киокусинкай, самбо, вольная борьба, ушу и тхэквондо. Среди воспитанников школы – десятки спортсменов высокого класса, заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса, призеры и победители чемпионатов и кубков России, Европы и мира, а также других международных соревнований.

Ранее в администрации города заявили, что спортшколы Петрозаводска закупили оборудование на 400 тысяч рублей.

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