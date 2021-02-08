В среду в Карелии похолодает до -29

О погоде в среду, 10 февраля, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду, 10 февраля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый.
Температура воздуха ночью -25, -27°С, днем -14, -16°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный - ночью умеренный, днем слабый.
Температура воздуха ночью -20, -25°С, местами до -29°С, днем -12, -17°С, по местами до -24°С.
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