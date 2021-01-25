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Мокрый снег пройдет в среду в Карелии

Новости. Погода
17:00, 26 Января 2021
фото: © Столица на Онего
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О погоде в среду, 27 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду, 27 января, будет облачная погода. Пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -1, +1°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега или мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха -1, +4°С (на севере местами до -7С) в течение суток.

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