В среду в Карелии будет тепло и пасмурно

Гидрометцентр республики составил прогноз на 11 августа.

В Петрозаводске в среду ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +11, +13°С, днем поднимется до +20, +22°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем местами гроза.

Ветер юго-западный, южный, днем на юге северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит+11, +16°С, днем потеплеет до +20, +25°С.