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В среду в Карелии потеплеет до +17 градусов

Новости. Погода
17:00, 22 Сентября 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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О погоде на 23 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем – юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью: +4,+6°С, днем потеплеет до +14,+16°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью: +3,+8°С, при прояснениях похолодает до 0°С. Днем будет +12, +17°С.

 

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