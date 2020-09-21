В среду в Карелии потеплеет до +17 градусов

О погоде на 23 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем – юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью: +4,+6°С, днем потеплеет до +14,+16°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью: +3,+8°С, при прояснениях похолодает до 0°С. Днем будет +12, +17°С.