В среду в Карелии потеплеет до +17 градусов

О погоде на 23 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью западный, юго-западный, днем – юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью: +4,+6°С, днем потеплеет до +14,+16°С.
Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью: +3,+8°С, при прояснениях похолодает до 0°С. Днем будет +12, +17°С.
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