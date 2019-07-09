В среду в Карелии пройдет небольшой дождь

О погоде на 10 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводске будет переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь.



Ветер северо-восточный, северный умеренный.



Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +13, +15.



В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.



Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов, местами похолодает до +3. Днем потеплеет до +9, +14 градусов, на юге будет +17.