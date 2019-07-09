В среду в Карелии пройдет небольшой дождь

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 10 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводске будет переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +13, +15.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов, местами похолодает до +3. Днем потеплеет до +9, +14 градусов, на юге будет +17.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.07.2019, 16:00
05.07.2019, 09:15
02.07.2019, 11:25
08.07.2019, 14:11
08.07.2019, 13:35
08.07.2019, 15:56
Аналитика
Сегодня 12:08
Обществоведение
Сегодня в Петрозаводск приехал учредитель и инвестор офтальмологического центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин.
08.07.2019 13:39
05.07.2019 09:15
04.07.2019 13:31
03.07.2019 16:00
Чтиво
Сегодня 09:22
Без политики
Значения этих выражений могут приобрести совершенно неожиданный смысл.
08.07.2019 12:32
04.07.2019 14:04
03.07.2019 12:35
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии