Гололед и похолодание ожидают жителей Карелии в среду

О погоде на среду, 23 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 декабря будет облачно, ночью с прояснениями. Ожидается незначительное количество снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха -1, -3°С в течение суток. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможно сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха 0, -5°С в течение суток, ночью местами до -12°С.