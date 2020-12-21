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Гололед и похолодание ожидают жителей Карелии в среду

Новости. Погода
17:00, 22 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на среду, 23 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 декабря будет облачно, ночью с прояснениями. Ожидается незначительное количество снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха -1, -3°С в течение суток. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможно сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха 0, -5°С в течение суток, ночью местами до -12°С.

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