В среду в Карелии возможен дождь со снегом

О погоде на 25 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 25 сентября будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, западный слабый.



Ночная температура составит 0, +2 градуса. Днем потеплеет до +5, +7.



В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом.



Ветер северо-западный, западный умеренный.



Ночью похолодает до -2, +3 градусов. Днем воздух прогреется до +5, +10.