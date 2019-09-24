В среду в Карелии возможен дождь со снегом

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О погоде на 25 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 25 сентября будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, западный слабый.
Ночная температура составит 0, +2 градуса. Днем потеплеет до +5, +7.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Ночью похолодает до -2, +3 градусов. Днем воздух прогреется до +5, +10.
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