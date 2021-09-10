В среду в Карелии выглянет солнце, а ветер стихнет

Прогноз на среду, 15 сентября, опубликовал Гидрометцентр Карелии.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +4, +6°С, днем столбик термометра поднимется до +8, +10°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до +1, +6°С, днем будет немного теплее — от +6 до +11°С.