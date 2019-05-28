В среду в Петрозаводск придут грозы и потепление до +21

О погоде на 29 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в среду будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой, днем – умеренный дождь. Во второй половине дня будет гроза.

Ветер ночью юго-восточный, днем – южный, юго-западный умеренный. Во время грозы – с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью составит +8, +10 градусов, днем потеплеет до +19, +21.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Днем возможны кратковременные дожди, ливни и грозы.

Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге – южный, юго-западный умеренный. Во время грозы – с порывами до сильного.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, +11 градусов. Днем температура поднимется до +13, +18. По южным районам потеплеет местами до +25 градусов, на севере будет +8, +13.