В среду в Петрозаводске будет +20

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О погоде на 3 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем – небольшой кратковременный. Возможны грозы.
Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +11, +13 градусов. Днем воздух прогреется до +18, +20.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы.
Ветер северный, северо-западный. На юге западный, юго-западный умеренный, при грозах местами порывистый.
Ночью температура воздуха составит +9, +14 градусов, местами до +5. Днем потеплеет до +15, +20 градусов.
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