В среду в Петрозаводске будет +20

О погоде на 3 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем – небольшой кратковременный. Возможны грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +11, +13 градусов. Днем воздух прогреется до +18, +20.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы.

Ветер северный, северо-западный. На юге западный, юго-западный умеренный, при грозах местами порывистый.

Ночью температура воздуха составит +9, +14 градусов, местами до +5. Днем потеплеет до +15, +20 градусов.