Реклама
Прислать новость
Молодая женщина, выпавшая из окна пятого этажа в Петрозаводске, выжила 1
Сегодня 10:59
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО) 6
28.06.2021 19:52
Парковка у торгового центра в Петрозаводске превратилась в море (ФОТОФАКТ) 4
Сегодня 15:31

В среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями

Новости. Погода
17:00, 29 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

О погоде на 30 июня рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывистый.

Температура воздуха ночью опустится до +13, +15°С, днем составит +20, +22°С. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью местами по южным и восточным районам сильные дожди, грозы.

Ветер задует северный, северо-восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура ночью будет колебаться от +10 до +15°С, днем +16, +21°С, местами может подняться до +26°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга

Чтиво

Сегодня 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 2
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»