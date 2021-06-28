В среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями

О погоде на 30 июня рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывистый.

Температура воздуха ночью опустится до +13, +15°С, днем составит +20, +22°С. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью местами по южным и восточным районам сильные дожди, грозы.

Ветер задует северный, северо-восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура ночью будет колебаться от +10 до +15°С, днем +16, +21°С, местами может подняться до +26°С.