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В среду в Петрозаводске ожидается гроза, но жара не спадет

Новости. Погода
17:00, 22 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

В разных районах Карелии 23 июня также возможны ливни с грозами, предупреждают специалисты Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный слабый, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +21, +23°С, днем дойдет до +31, +33°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах республики также будет переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов Карелии пройдут кратковременные дожди. Местами возможны ливни, грозы. Ветер задует юго-западный, южный, днем на севере северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью +18, +23°С, местами опустится до +12, +17°С, днем +28, +33°С, по южным и центральным районам местами воздух прогреется до +35, +37°С, на севере будет прохладнее, до +20, +25°С.

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